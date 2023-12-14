Російська армія у четвер, 14 грудня, здійснила декілька запусків ракет «Кинджал». Підтверджені «прильоти» зафіксовано на Київщині та в Старокостянтинові на Хмельниччині.

Під час другої за ліком повітряної тривоги, яка була оголошена через зліт російських літаків МіГ-31К, що є потенційними носіями аеробалістичних ракет «Кинджал», о 14:17 військові повідомили про можливі пуски з Липецької області. Через декілька хвилин вони уточнили, що ворог запустив ракети в район Старокостянтинова.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що по Старокостянтинову завдали удару аеробалістичною ракетою «Кинджал».

«Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області, я маю на увазі до Старокостянтинова. Оголошення тривоги було о 14:09 приблизно, коли залунав сигнал по всій Україні. І фактично через 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги був «приліт» у Хмельницькій області», – сказав він.

З його слів, інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.

Менш ніж через годину, о 15:45 після першої атаки росіяни розпочали другу і випустили ракети на Київ та знову Старокостянтинів. Наразі інформація про нові вибухи та їх наслідки офіційно не коментувалася органами влади та військовими. «Суспільне» повідомило про звуки вибухів в Києві.

Згодом Юрій Ігнат повідомив, що Повітряні сили не інформуватимуть про наслідки роботи по «Кинджалах», даними куди вони влучили чи не влучили.

«Нехай ворог сам робить висновки. Не будемо годувати їх інформацією», – додав речник ЗСУ.

На Хмельниччині під ударом опинились одразу дві ОТГ: Староконстянтинівська та Миролюбненська, повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Під час повітряної тривоги (14:09 - 14:57), в Старокостянинівській ОТГ Хмельницького району відбувся вибух. Пізніше під час наступної повітряної тривоги (15:36 - 16:15), в районі Миролюбненської ОТГ Хмельницького району, також відбувся вибух», – повідомив він.

На місцях падіння ракет працюють відповідні служби.

За наявною на цей час інформацією, постраждалих та руйнувань в обох випадках не зафіксовано. Інформації про постраждалих чи руйнувань наразі немає.

Доповнено. Близько 19:20 речник Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомив, що над Києвом сьогодні ППО збила ракету «Кинджал». Загалом ворог застосовував три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 «Кинджал» із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області у напрямку міста Київ та Старокостянтинова.

Кілька ворожих цілей імовірно імітовані ворожим РЕБ, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Втім, ми й надалі оперативно повідомлятимемо про напрямок руху усіх цілей, адже неможливо одразу встановити реальний це «Кинджал» чи так звана «фальшціль».

Зауважимо, що гіперзвукова ракета Х-47М2 «Кинжал» летить так швидко, що може долетіти до Ужгорода за 6,3 хвилини. Максимальна швидкість такої ракети – до 14 688 км/год або 4080 м/с. Висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км.

інфографіка uainfographic

Зауважимо, що сьогоднішній запуск ракет проходить паралельно з вирішальним самітом Євроради і «прямою лінією» російського президента Владіміра Путіна.