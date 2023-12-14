Рятувальники на місці допомагають постраждалим внаслідок обстрілу

У ніч на четвер, 14 грудня, російські окупанти масовано атакували Одеську область дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. Загалом по області Росія випустила 28 груп БПЛА, внаслідок атаки постраждало 11 людей, повідомили у прес-службі ДСНС у четвер, 14 грудня.

Атака на Одещину тривала понад сім годин. Зокрема, росіянаи атакували Одесу та Ізмаїльський район. Внаслідок обстрілів виникли загоряння та пошкодження. Є влучання, на місці якого зазнали пошкоджень 11 будівель.

«За попередніми даними: на місці виклику постраждало 11 осіб, з них три дитини, після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано п’ятеро осіб, з них три дитини», – повідомили у прес-службі ДСНС.

На місці обстрілу встановили пункт обігріву для допомоги мешканцям. Із постраждалими жителями будинків наразі працюють психологи ДСНС, їжу та теплі речі підвозять спільно із Червоним Хрестом.

За інформацією прес-службі Повітряних Сил ЗСУ, росіяни випустили по півдню України 42 ударних БПЛА Shahed. Більшість із них українські захисники збили над Одещиною. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, окупанти спрямувалитільки в Ізмаїльський район понад 20 дронів. Атака розпочалася із 19:00 13 грудня.

Результати роботи ППО у ніч на 14 грудня

Окрім того, росіяни обстріляли Миколаївську та Херсонську області шістьма зенітними керованими ракетами С-300.