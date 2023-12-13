Внаслідок падіння уламків постраждала щонайменше 51 людина

У ніч на середу, 13 грудня, російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе та балістичними ракетами. Усі 20 ворожих снарядів, які випустили росіяни, вдалося збити, проте у Києві падіння уламків спричинило багато руйнувань, повідомив мер Києва Віталія Кличко.

Зокрема, під час нічної атаки одна з ракет впала на територію однієї з лікарень у Києві. Внаслідок падіння снаряда постраждала одна людина.

«В кількох корпусах закладу повилітали вікна. Поліція прибула на місце, оглядають воронку на території медзакладу», – повідомив Володимир Кличко

У прес-службі Київської міської військової адміністрації уточнили, що над Києвом збили приблизно десяток повітряних цілей, а уламки від них впали у чотирьох районах міста. Зокрема, у Дарницькому районі через падіння уламків сталася пожежа на площі 400 м².

Найбільше постраждали Деснянський та Дніпровський райони – на території районів внаслідок падіння уламків зайнялися житлові багатоквартирні будинки. Мешканців евакуйовано. Ще три приватних будинки постраждали від уламків без подальшого загоряння.

«Інформації стосовно загиблих немає. Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала особа, з них шестеро дітей. Найстаршій – 80 років, наймолодшій – 5 рочків. Усім надана медична допомога», – повідомили у прес-службі КМВА.

Окрім Київської області, під удар окупантів вчергове потрапила Одещина. Росіяни атакували область ударними безпілотниками, усі з яких вдалося збити силам ППО.

«Внаслідок російської атаки численні поранення, перелами та опіки отримали двоє чоловіків. Один у стані середньої важкості, інший у важкому стані шпиталізовані до медзакладів. Постраждалі отримують усю необхідну допомогу. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури», – повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

У прес-службі Повітряних сил повідомили, що нічну атаку балістичних ракет та дронів вдалося повністю відбити. Більшість безпілотників вдалося збити на Одещині, а 10 балістичних ракет – у напрямку Києва.

Результати роботи сил ППО у ніч на 13 грудня

У Повітряних силах додали, що тип ракет, якими росіяни атакували Київщину, може бути встановлено лише після вивчення уламків. Наразі моделі ракет, якими атакували окупанти, невідома.