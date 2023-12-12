Тривога вночі лунала у шістьох областях

У ніч на вівторок, 12 грудня, російські окупанти вчергове атакували області України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. Окрім того, увечері 11 грудня по території Запоріжжя та Дніпропетровщини Росія випустила дві керовані авіаційні ракети Х-59, повідомили у прес-службі Повітряних сил.

За даними українських військовослужбовців, ворожі безпілотники запускали з тимчасово окупованого Криму. Цього разу дрони-камікадзе випустили з району міста-супутника Севастополя – Балаклави.

«Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА Shahed-136/131, дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результати роботи сил ППО у ніч на 12 грудня

Які саме області атакували російські окупанти, у Повітряних силах не уточнили. Водночас увечері 11 грудня та у ніч на 12 грудня повітряна тривога лунала у Хмельницькій, Кіровоградській, Харківській, Одеській, Вінницькій та Черкаській областях.

Окрім того, ввечері 11 грудня окупанти випустили по території Запорізької та Дніпропетровської областей дві керовані авіаракети Х-59. Їх знищили зенітні ракетні підрозділи ЗСУ.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок падіння уламків чи влучання безпілотників.