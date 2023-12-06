У ніч на 6 грудня росіяни атакували Україну безпілотниками Shahed. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни атакували з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область (РФ). Усього зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА Shahed-136/131.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Інформації про влучання чи наслідки падіння уламків дронів наразі немає.