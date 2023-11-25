Наслідки нічної атаки на Київщину

В ніч на 25 листопада росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе, майже усіх їх вдалось збити. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська області. Найбільшу кількість дронів росіяни направили на Київ. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами Юрія Ігната, дрони-камікадзе росіяни запустили з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю та Курської область.

«З Курської області безпілотники одразу пішли на Київ. Ті, що знизу, з південно-східного напрямку, вони кружляли тими маршрутами, якими зазвичай літають, різні області. Кружляючи, вони чекали групу безпілотників із Курська, щоб одночасно завдати масованого удару по столиці. Протиповітряна оборона відпрацювала і з тими, і з тими», – розповів Юрій Ігнат.

За уточненими даними, в ніч на 25 листопада сили ППО збили 74 безпілотники із 75. Як зазначив Юрій Ігнат, 66 БпЛА збили безпосередньо над Київщиною, решту – на півдні та сході. 40% безпілотників збили мобільно-вогневі групи.

«Відсоток збиття мобільно-вогневими групами був і раніше. Інколи вони можуть забезпечити і половину результату збитих цілей. Таке вже було, але це було, наприклад, 5 із 10. Зараз ми маємо велику кількість БпЛА і велику кількість ураження саме мобільними групами», – додав Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат зазначив, що мобільно-вогневі групи треба розвивати, адже росіяни збільшують кількість випущених безпілотників і, відповідно, на їх ураження доводиться витрачати більше засобів. Щоб допомогти українській ППО фонд «Повернись живим» та Нова пошта створили збір. До нього можна долучитись за посиланням.

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що Росія щомісяця виробляє на своїй території близько кількох десятків аналогів дронів Shahed. Разом з тим, наприклад, за жовтень 2023 року Росія випустила по Україні 243 дрони-камікадзе, з них 228 вдалося знищити. У російському місті Алабуга [республіка Татарстан] триває будівництво заводу з виробництва іранських дронів Shahed.