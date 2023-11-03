Росія щомісяця виробляє на своїй території близько кількох десятків аналогів дронів Shahed. Про це 3 листопада розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Можна констатувати, що на території Росії продовжується крупновузлова збірка з іноземних деталей і певна кількість власного виробництва, але вона невелика. Тобто поставлені плани і отриманий результат відрізняються. Декілька десятків аналогів "Шахедів" на місяць держава-агресор може виробляти станом на зараз самостійно», – зазначив Юсов.

Також представник ГУР прокоментував інформацію про типи нових російських безпілотників, так звані «Виріб-53», який нібито є новою версією «Ланцета» і може самонаводитись на ціль, і «Виріб-54», або ж «Італмас». За його словами, масового використання їх на фронті поки що не було.

«Інформація про так звані "Виріб-53" та "Виріб-54" уточнюється. Але що стосується їхніх здатностей щодо автоматичного коригування, наведення і розпізнавання цілі – це дискусійне питання. Треба додатково встановлювати цю інформацію. Є частина інформації з російських ЗМІ. Безумовно, на неї не можна спиратися. Наше вивчення триває. Тим не менш, ми констатуємо, що видозмінені, удосконалені "Ланцети" агресором застосовуються. І це завжди додатковий фактор ризику», – пояснив Юсов.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські війська застосували проти України безпілотник невстановленого типу. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що окупанти використали для його створення двигун, придбаний на AliExpress.