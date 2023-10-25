Російські війська вперше застосували нові безпілотники великої дальності Italmas

Під час ударів по українській інфраструктурі Росія доповнює використання безпілотників Shahed дешевшими та легшими варіантами безпілотників власного виробництва – Italmas. Про це 25 жовтня розповів Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська під час атаки на Київську область кілька днів тому вперше застосували нові безпілотники великої дальності Italmas і його модифікації.

Дрони Italmas легші за Shahed і їх важче виявити та збити. Безпілотники Italmas дешевші за Shahed, що означає, що їх можна більше виробляти та використовувати, але вони несуть на собі меншу вагу.

Припускається, що війська окупантів використовуватимуть безпілотники Italmas у тандемі з Shahed. Italmas працюють на газу і видають зовсім інший звук, через який їх складніше розпізнати і збити. Кодове найменування БПЛА на виробництві – «Виріб 54».

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат раніше повідомив, що росіяни почали робити невстановлені безпілотники, використовуючи двигуни з AliExpress. Цей БПЛА ударного типу, кілька кілограмів вибухівки він несе, тому становить небезпеку.