В ніч на 7 грудня небі над Україною збили 15 БпЛА

В ніч на 7 грудня росіяни знову атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Основними напрямками запуску стали Хмельницька та Одеська області. Про це у четвер, 7 грудня, повідомили Сили протиповітряної оборони. На Одещині внаслудок влучання загинула одна людина.

Окупанти атакували Україну із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму, та з Курської області. В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА ворога.

Залучалась зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, вночі майже дві години росіяни атакували Ізмаїльський район Одещини. Зокрема, припортову інфраструктуру Подунавʼя.

«Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС», – написав у Telegram Олег Кіпер.

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня росіяни атакували Україну безпілотниками Shahed. Росіяни запустили по Україні 48 БпЛА з двох напрямків: з мису Чауда (Крим) та Курської області. В небі над Україною було знищено 41 ворожий БпЛА.