Містяни можуть ділитися на карті відгуками про укриття

Сервіс нерухомості ЛУН додали Львів на свою карту укриттів. Окрім офіційних укриттів, про які повідомляє місцева влада, на мапу наносять заклади із підвалами, де можна перечекати небезпеку.

Особливістю карти є те, що тут можна залишати зворотний зв’язок, тож розробники закликають знайти найближче укриття в один клік і сходити перевірити його працездатність і рівень комфорту, а потім поділитися відгуком з іншими. Коментарі будуть доступні кожному, хто переглядатиме мапу.

Додати свій заклад з укриттям на карту може кожен його представник, для цього потрібно заповнити анкету за посиланням. Виведення на карту укриттів безкоштовне.

У компанії ЛУН наголошують, що карта укриттів ЛУН Місто є інструментом громадського контролю і не є офіційним джерелом даних.

Додамо, що на карті можна також знайти укриття Одеси, Миколаєва і Києва. Згодом її планують розширити і на інші міста.

Нагадаємо, після ракетних обстрілів 1 червня у Києві, коли загинули мама з дочкою, президент Володимир Зеленський доручив місцевим органам влади перевірити всі укриття в Україні. У Львові, за результатами перевірки, про які розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, 81% укриттів з усіх перевірених були у відкритому доступі. Придатними для перебування із відчинених сховищ комісія визнала 86%. Щодо решти, то за кожним конкретним випадком ведеться робота з балансоутримувачами для виправлення недоліків.