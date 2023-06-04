В Україні триває перевірка роботи всіх укриттів, яка відбувається після того, як у Києві в ніч на 1 червня через неможливість потрапити до укриття загинули люди. У неділю, 4 червня, під час перевірок укриттів у Голосіївському районі Києва міський голова столиці Віталій Кличко посперечався з міністром стратегічної промисловості Олександром Камишіним про те, чи відповідальна Київська міська військова адміністрація (КМВА) за споруди цивільного захисту в місті. Відповідне відео Кличко опублікував у Telegram.

На відео мер Києва звертається до Камишіна, якому доручили ревізію укриттів, із запитанням, чому в перевірці бомбосховищ не бере участі ніхто з КМВА. Кличко сказав, що, відповідно до указу президента про утворення військових адміністрацій, відповідальними за цивільний захист є саме військові адміністрації, а не міськрада та її виконавчий орган КМДА.

Камишін натомість відповів, що нещодавнім рішенням міської ради Києва департамент цивільного захисту перевели з КМВА до міськради, тому вона, мовляв, перебрала на себе відповідальність за цивільний захист.

Кличко на це сказав: «Ми ж відверто з вами говоримо, дорослі люди ... Ми з вами інспектуємо, і я розумію, що я відповідальний у місті за все. Але якщо ми спираємося на букву закону, то з нами повинен також бути представник тих, хто відповідальний за цивільний захист».

Міністр стратегічної промисловості відповів, щоб КМВА і міськрада самі розібралися, «хто з вас винен». Після цього він повторив, що департамент цивільного захисту підпорядковується міській раді.

Тоді в розмову втрутився Роман Ткачук – директор того самого відділу, про який говорили посадовці. Офіційно він називається департаментом муніципальної безпеки і на сайті міськради вказаний як структурна одиниця КМДА, зазначає «Громадське».

«Я керівник цього департаменту, і це не так. З моменту створення військової адміністрації саме військова адміністрація мною управляє», – звернувся Ткачук до Камишіна.

У відповідь урядовець сказав, що він «чув і бачив» рішення міськради про передавання департаменту від КМВА до міської ради. Зрештою міністр закликав узятися до огляду укриттів, і на цьому відео обірвалося.

Окремо у своєму дописі Кличко написав, що відповідальні за облаштування і роботу укриттів – їхні балансоутримувачі та керівники районів.

«Кошти на всі РДА були виділені. І голів районів я говорив, хто призначає. Не хочеться вірити в саботаж і політичні мотиви. Особливо у воєнний час», – написав Кличко.

2 червня Кличко зазначав, що керівників районів Києва призначає та звільняє президент за поданням уряду. За його словами, очільники 9 з 10 районів є представниками правлячої партії «Слуга народу». Голову КМВА також призначає президент.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у Києві загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. Люди намагалися потрапити до укриття поліклініки в Деснянському районі, але двері були зачинені, а охоронець відмовився впустити туди людей, а сам зачинився всередині. Безпосередньо внаслідок цього загинула сім’я Івашко – мати Ольга та її 9-річна донька Вікторія.

3 червня чотирьом підозрюваним у справі зачиненого укриття суд обрав запобіжні заходи. Охоронець поліклініки розповів, що йому забракло часу, щоб відкрити поліклініку та впустити туди людей. З його слів, коли він йшов відчиняти двері, його збило з ніг, а далі посипалося скло. Зауважимо, тоді обстріл відбувався балістичними ракетами, на які відреагувати складніше, аніж на крилаті: зі слів охоронця поліклініки Вадима Мошкіна, уламки збитої ракети впали на поліклініку за чотири хвилини після оголошення повітряної тривоги.