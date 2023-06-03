В Києві обрали запобіжні заходи підозрюваним у загибелі людей через недопуск їх до укриття

В суботу, 3 червня, Голосіївський суд Києва обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі зачиненого укриття в поліклініці, розташованій в Деснянському районі Києва.

Зокрема, запобіжний захід обрали Олегу Шугалевичу – керівнику поліклініки, розташованої в Деснянському районі Києва, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей. Як повідомляє «Суспільне», чоловіка відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов’язаннями.

На цілодобовому домашньому арешті наполягали прокурори. Водночас Адвокат заперечив і попросив обмежитися нічним домашнім арештом. За словами захисника, вини Шугалевича немає, оскільки він не відповідає за доступність до укриттів. За це безпосередньо відповідає охоронець закладу.

Другий підозрюваний у цій справі – заступник директора з технічної частини Василь Десик. Суд також обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Третій підозрюваний – охоронець поліклініки Вадим Мошкін. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці без права на заставу. Чоловік визнав свою вину. Він розповів, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, то пішов відкривати двері поліклініки, щоб впустити людей, але не встиг.

Четверта підозрювана – заступниця голови Деснянської районної державної адміністрації Ірина Алєксєєнко. Її підозрюють у службовій недбалості та залишенні в небезпеці, що спричинила смерть людей.

Сама ж жінка заперечувала провину. Вона стверджувала, що контроль за станом укриттів не входив до її обов'язків.

Шугалевича й Десика, а також Мошкіна й Алєксєєнко затримали ввечері 1 червня.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у Києві загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. Люди намагалися потрапити до укриття поліклініки в Деснянському районі, але двері були зачинені, а охоронець відмовився впустити туди людей, а сам зачинився всередині. Безпосередньо внаслідок цього загинула сім’я Івашко – мати Ольга та її 9-річна донька Вікторія.

Охоронця, а також директора поліклініки, його заступника й першого заступника голови Деснянської РДА затримали. Охоронцеві інкримінують залишення в небезпеці, що призвело до смерті, іншим затриманим – службову недбалість.

2 Червня Київська міська рада ухвалила рішення про цілодобовий доступ до укриттів.