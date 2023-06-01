Фахівці Інституту вивчення війни припускають, що Кремль має намір замінити в наступальних операціях в Україні «вагнерівців» на гвардійців глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це йдеться у звіті ISW.

В огляді зазначається, що російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чечні Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил ПВК «Вагнера» з Бахмута.

Аналітики вказують на те, що Кадиров заявив 31 травня, що чеченські сили отримали новий наказ і взяли на себе відповідальність за лінію фронту в Донецькій області.

Він також сказав, що чеченські підрозділи повинні розпочати «активні бойові дії» і атакувати низку населених пунктів. Кадиров додав, що чеченський спецназ «Ахмат» і полк спеціального призначення «Північ-Ахмат» перекинуті на Мар'їнський напрямок на південний захід від Донецька. Крім того, міноборони Росії заявило, що штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу і спецназу «Ахмат» проводять наступальні операції на Мар'їнському напрямку.

Фахівці ISW вказують на те, що чеченські сили в основному діяли в тилу після участі в боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ – за винятком деяких наступальних дій навколо Білогорівки у Луганській області.

ISW також спостерігав, як сили Кадирова діяли як поліцейські сили в тилу на півдні України і проводили локальні розвідувальні операції в Запорізькій області.

Обмежена участь чеченських підрозділів на фронті поряд з тим, що Кадиров приділяє велику увагу вербуванню, може свідчити про те, що він не поспішає залучати свої сили до наступальних операцій в Україні, незважаючи на свої ультранаціоналістичні наративи.

Також аналітики додають, що якщо заяви Кадирова про те, що в Україні перебуває 7000 їхніх бойовиків, близькі до правди, його сили не зможуть успішно провести кілька значних наступальних операцій.