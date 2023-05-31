Найбільша АЕС Європи вже понад рік перебуває під окупацією російських військ

Російські окупаційні війська збільшили вдвічі свою чисельність на захопленій Запорізькій атомній електростанції. Про це розповіли два співробітники станції виданню Sky News, інформує LB.ua.

Як повідомляється, рівень військової активності різко зріс упродовж останніх декількох тижнів. Загарбники укріплюють свої позиції, перекидаючи ближче до станції більше бронетехніки, боєприпасів та озброєння. За словами працівників ЗАЕС, росіяни знають, що українські війська не будуть обстрілювати станцію, тому стягують сюди додаткові сили.

«Річ у тому, що півтора місяця тому на електростанції було вдвічі менше військ, а зараз їх вдвічі більше, отже, вони точно готуються до контрнаступу», – сказав один зі співрозмовників видання.

Працівники ЗАЕС зазначають, що протягом 30 років вони уявити не могли, що може статися відключення електроенергії. Від моменту окупації це трапилося вже сім разів.

Крім цього, резервні генератори, які забезпечують живлення станції під час таких відключень, належним чином не обслуговують – через брак персоналу. Якщо до початку повномасштабного вторгнення Росії на АЕС працювало орієнтовно 11 тис. осіб, то нині – лише 3,5 тис..

Співрозмовники видання зазначили, що є дефіцит ремонтників, які можуть обслуговувати та усувати неполадки. До того ж нижча якість робітників, бо кваліфіковані кадри покинули станцію. Загалом ситуація на АЕС погіршується.

П'ять із шести реакторів зараз перебувають у стані «холодний зупин», але є побоювання, що Росія може використати електростанцію для організації атаки під чужим прапором.

Як інформував ZAXID.NET, днями українська розвідка попередила, що росіяни планують зробити імітацію удару по об'єктах ЗАЕС, щоб звинуватити українські війська зірвати їхній контрнаступ.

Міжнародне агентство з атомної енергії проводить інспекції, але продовжує висловлювати серйозну стурбованість щодо атомної станції та закликає до негайної демілітаризації території. 30 травня глава Міжнародного агентства з атомної енергії ООН Рафаель Гроссі закликав Київ і Москву вжити заходів для захисту Запорізької АЕС на півдні України.