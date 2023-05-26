Російські окупанти готують масштабну провокацію з імітацією аварії на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє ГУР.

За словами розвідників, для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну. При цьому, в ГУР наголосили, що провокація може статись вже найближчими годинами.

Щоб максимально приховати свої дії, росіяни зірвали заплановану на сьогодні ротіцію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ. Мета цієї акції – спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування, під час якого буде зупинено всі бойові дії.

Таким чином росіяни сподіваються отримати паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу.

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) — розташована поблизу населеного пункту Енергодар Запорізької області. Станція була окупована російськими військами на початку березня 2022 року. Відтоді окупанти використовують її для розміщення своїх підрозділів, а також для обстрілу території Дніпропетровської області по той бік Дніпра.