Попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів окупанти не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції. Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують в якості логістичної та військової бази. Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони.

На вказаних майданчиках постійно перебуває особовий склад росіян, бронетехніка та вантажівки.

ГУР Міноборони

«Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється. Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23:00 до 5:00). Всі вантажівки щільно затентовані. Є інформація, що в них можуть знаходитися боєприпаси та вибухівка», - йдеться у повідомленні розвідки.

ГУР Міноборони

Вказується, що співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію.

«Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані», – зазначили у розвідці.

Зауважимо, що днями представники МАГАТЕ повідомили, що російські окупаційні війська розмістили у приміщенні турбінного відділення енергоблока №4 Запорізької АЕС військову техніку, зброю та вибухівку.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі. З березня 2022 року вона перебуває під контролем російських окупантів. Водночас загарбники почали викрадати навіть тих працівників АЕС, які були до них лояльними.