Заяви проросійських пропагандистських ресурсів про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС не відповідають дійсності. Про це повідомила прес-служба НАЕК «Енергоатом» у суботу, 6 травня.

Як йдеться у повідомленні, станом сьогодні змін в роботі захопленої окупаційними військами Запорізької атомної електростанції немає.

«Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб. П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що днями представники МАГАТЕ повідомили, що російські окупаційні війська розмістили у приміщенні турбінного відділення енергоблока №4 Запорізької АЕС військову техніку, зброю та вибухівку.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі. З березня 2022 року вона перебуває під контролем російських окупантів. Водночас загарбники почали викрадати навіть тих працівників АЕС, які були до них лояльними.