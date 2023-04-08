Однак поблизу електростанції українські військові зіткнулися з опором російських окупантів

Україна намагалася провести військову десантну операцію із визволення Запорізької атомної електростанції, яка окупована росіянами, восени 2022 року, однак вона виявилася невдалою. Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела серед українських спецпідрозділів, розвідки та Військово-морських сил.

За даними видання, у ніч на 19 жовтня 2022 року близько 600 українських військовослужбовців на 30 броньованих катерах, озброєних великокаліберними кулеметами та автоматичними гранатометами, спробували висадитися на лівому березі Дніпра.

«Ідея полягала у тому, що це буде бій лише для піхоти. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це атомна станція», – розповів один зі співрозмовників The Times.

Однак поблизу електростанції українські військові зіткнулися з опором російських окупантів.

«Росіяни збудували дуже щільну оборону, все замінували. Коли ми підходили, вони навіть підтягли танки та артилерію та почали обстрілювати нас прямо по воді», – зазначило одне із джерел видання.

«Поки катери спецназу перепливали Дніпро, українські військові почали обстрілювати позиції росіян, у тому числі за допомогою ракетних систем HIMARS. У результаті лише невеликій групі українських військових вдалося дістатися берега. Вони вступили у тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодару, але потім змушені були відступити», – йдеться у статті.

При цьому, за словами президента українського державного атомного підприємства «Енергоатом» Петра Котіна, попри стратегічну важливість об'єкта, організована росіянами окупація була погано дисциплінованою, хаотичною та небезпечною.

«Вони роблять все, що хочуть, коли це спадає їм на думку. Наприклад, одна група починає ремонтувати лінію, яка з'єднує ЗАЕС з українською електромережею, потім інша група її обстрілює», – зазначив він у розмові з журналістами.

Видання зазначає, що Україна ніколи не визнавала цієї операції. Свідчення щодо неї з’являлися лише від російської сторони, коли наприкінці жовтня чиновники окупаційних адміністрацій і міноборони РФ повідомляли, що ЗСУ спробували висадити десант і штурмувати ЗАЕС.

Нагадаємо, Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі. З березня 2022 року вона перебуває під контролем російських окупантів. Водночас загарбники почали викрадати навіть тих працівників АЕС, які були до них лояльними.