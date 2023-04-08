Російські загарбники почали будівництво додаткового паркана на в’їзді до Запорізької атомної електростанції. Це може свідчити про те, що станцію готують до оборони, повідомила компанія «Енергоатом».

«Окупанти встановлюють додатковий паркан, щоб огородити під'їзди до ЗАЕС. Відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до неї, як це було завжди, а частину шляху долатимуть пішки», – сказано в повідомленні.

Таким чином, рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали копати землю, уточнили в «Енергоатомі».

«Маршрутні автобуси доїжджають лише до кільця, де працівників ЗАЕС висаджують, і далі вони мають просто йти. Таким чином рашисти фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони. А простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкта», – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі. З березня 2022 року вона перебуває під контролем російських окупантів. Водночас загарбники почали викрадати навіть тих працівників АЕС, які були до них лояльними.