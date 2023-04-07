Російські загарбники викрали чотирьох працівників служби фізичного захисту Запорізької АЕС увечері 6 квітня – місцезнаходження атомників наразі невідоме, повідомила 7 квітня компанія «Енергоатом».

«Увечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку і наразі місце їхнього перебування залишається невідомим», – сказано в повідомленні.

Водночас, за інформацією «Енергоатому», усі четверо вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС, адже підписали контракти з окупаційною адміністрацією станції. Зокрема, серед затриманих був заступник окупаційного начальника ЗАЕС Марк Волков, котрий «всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників».

В «Енергоатомі» наголосили, що попри «офіційний» перехід на роботу до окупантів, у цих людей немає російських паспортів. У компанії припустили, що, ймовірно, саме це могло не сподобатись загарбникам.

«Так чи інакше, ситуація на ЗАЕС стає дедалі напруженішою: перевірки та пошук "неблагонадійних" посилюються, і навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів», – резюмується в повідомленні «Енергоатому».

ЗАЕС перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року. Росіяни, зокрема, тримають на станції свою військову техніку.