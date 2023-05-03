Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили про факт розміщення російськими окупантами військової техніки, зброї та вибухівки у приміщенні турбінного відділення енергоблока №4 Запорізької АЕС. Про це спостерігачі розповіли на нараді між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Державною інспекцією з ядерного регулювання України (ДІЯРУ) про діяльність місії на майданчику Запорізької АЕС.

У ДІЯРУ нагадали, що наприкінці липня 2022 року російські військові розмістили в машинному залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку. Крім того, на початку серпня 2022 року з'явилася інформація про розміщення військової техніки також у машинному залі енергоблока №2 ЗАЕС. Також в інспекції повідомили, що до неї неофіційними каналами надходить інформація про зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях Запорізької АЕС, зокрема в ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

«Неадекватні рішення і дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів», – наголосили в інспекції.

Там додали, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у довкілля, наслідки відчують не лише Україна – вони матимуть транскордонний характер.

Зауважимо, що нова група спостерігачів від МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС 1 травня.