Окупанти облаштували щонайменше чотири укріплення, побоюючись контрнаступу

Російські війська, які перебувають на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС, облаштували на будівлях кількох реакторів оборонні позиції. Про це повідомила британська розвідка у четвер, 27 квітня.

Будівлі реакторів намагаються інтегрувати у тактичне оборонне планування, аби блокувати прохід українських військ під час можливого наступу та створити ще більший ризик ядерній безпеці країни. Щонайменше на трьох реакторах ЗАЕС облаштували укріплення з мішків з піском.

«Ці кроки з високою ймовірністю збільшують ризики завдання шкоди системам безпеки ЗАЕС, якщо бої будуть іти довкола станції. Втім, завдання безпосередніх катастрофічних ушкоджень реакторам – малоймовірне в умовах найбільш імовірних сценаріїв із застосуванням стрілецької зброї, тому що ці структури дуже добре укріплені», – повідомили у британській розвідці.

Супутникові знімки компанії Maxar свідчать про те, що укріплення облаштували на другому, третьому та п'ятому реакторах. На будівлі третього атомного реактора росіяни звели два укріплення. У розвідці припускають, що такі дії зумовлені занепокоєнням та острахом російського командування перед контрнаступом українських збройних сил.

Зазначимо, 8 квітня компанія «Енергоатом» повідомила, що росіяни готуються до оборони Запорізької АЕС. За даними компанії, окупанти встановили додатковий паркан, щоб огородити під'їзди до ЗАЕС, та заборонили курсування рейсових автобусів для персоналу станції.