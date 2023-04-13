Росіяни намагалися «заспокоїти» працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ

Біля машинної зали четвертого енергетичного блоку Запорізької атомної електростанції пролунав вибух. Як заявили самі росіяни, здетонувала їхня міна, повідомили в Telegram-каналі Енергодар.

«Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків», – йдеться у повідомленні, яке поширила також прес-служба «Енергоатом».

Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак росіяни, мовляв, намагалися «заспокоїти» працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ.

«Найбільший атомний об’єкт Європи продовжує потерпати від свавілля російських військових та їхніх поплічників, в той час, як український персонал відчайдушно намагається втримати ядерну та радіаційну безпеку всього континенту», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі. З березня 2022 року вона перебуває під контролем російських окупантів. Водночас загарбники почали викрадати навіть тих працівників АЕС, які були до них лояльними.

Газета The Times раніше писала, що Україна намагалася провести військову десантну операцію із визволення Запорізької атомної електростанції, яка окупована росіянами, восени 2022 року, однак вона виявилася невдалою.