Росіяни створили так звану «профспілку», до якої примусово приєднують працівників ЗАЕС

Росіяни в тимчасово окупованому Енергодарі примушують співробітників Запорізької АЕС до співпраці, викрадаючи та катуючи їх. Окупанти примушують українців, які працюють на ЗАЕС, брати російські паспорти, а ті, хто відмовляються, піддаються тортурам.

Про це повідомили у вівторок, 4 квітня, у прес-службі Центру національного спротиву. Зазначається, що Росія не може звільнити всіх українських співробітників, які не хочуть працювати з окупантами, тому застосовує залякування та тортури.

«Так, ворог створив “кишенькову” професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять та катують. Особлива увага приділяється тим, хто не уклав договір з “Росатомом”. Зауважимо, що Росія не здатна звільнити всіх працівників станції через брак робочої сили відповідного фаху», – повідомили у прес-службі ЦНС.

Нагадаємо, 25 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни вивозять дітей з Енергодару на «екскурсії» російською АЕС. Йдеться про заходи для старшокласників, яких відправляють до Волгодонська, де розташована Ростовська атомна електростанція. Скільки дітей поїхало до Росії, не уточнюється.