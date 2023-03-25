Під приводом «екскурсії» Росія може незаконно вивозити дітей з України

Російські окупанти у тимчасово окупованому Енергодарі проводять так звані «екскурсії» для старшокласників, відправляючи їх до Волгодонська, де розташована Ростовська атомна електростанція. Скільки дітей поїхало до Росії, не уточнюється.

Про «екскурсії» повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ у суботу, 25 березня. У службі зазначили, що росіяни продовжують чинити тиск на цивільне населення тимчасово окупованих територій.

«В Енергодарі Запорізької області російські окупанти організовують "екскурсії" для старшокласників до Волгодонська та Ростовської АЕС», – заявили у прес-службі Генштабу.

Зазначимо, населення Енергодару, зокрема працівники Запорізької АЕС регулярно стикаються з терором окупантів. Тисячі співробітниців ЗАЕС були змушені взяти так звані російські паспорти під примусом росіян. Наприкінці грудня 2022 року окупанти готувались вивозити під виглядом «евакуації» мешканців Енергодару. А в жовтні 2022 року окупаційна адміністрація вивезла частину дітей з Енергодара до окупованого Криму.

Нагадаємо, 21 березня Україна повернула 15 незаконно переміщених дітей з Харківщини та Херсонщини разом із батьками. Загалом із Росії вдалося повернути 308 викрадених дітей.