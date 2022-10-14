Голови окупаційних адміністрацій Мелітополя та інших тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей збираються вивезти українських дітей до Криму й Росії, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Гауляйтери запропонували вивезти дітей із Запорізької області до Криму та Краснодарського краю. Першу партію дітей з Енергодара вже вивезли до Євпаторії», – сказав він на брифінгу в п’ятницю, 14 жовтня, повідомив «Укрінформ».

Федоров наголосив, що батькам слід захистити своїх дітей і виїжджати з окупації.

Раніше про намір вивезти дітей і людей похилого віку заявляли представники окупаційної адміністрації Херсонщини.

Нагадаємо, раніше Україна повернула з Росії 37 дітей, яких окупанти вивезли з Харківщини в серпні.