Російські окупанти збираються вивезти жителів Херсонської області до Криму та Росії. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси із посиланням на представника окупантів Кирила Стремоусова, пише в суботу, 8 жовтня, LIGA.net.

Як зазначається, загарбники мають намір «на кілька тижнів» вивезти літніх та дітей із батьками з Херсонської області у тимчасово окупований Крим, російські Ростовську область та Краснодарський край. Колаборант заявив, що вивозити українців окупанти збираються із завтрашнього дня, 9 жовтня.

Додамо, що за інформацією президента Володимира Зеленського, Росія незаконно вивезла з України 1,6 млн людей.

Наприкінці серпня МЗС повідомляло, що понад 1000 українських дітей з Маріуполя було незаконно передано стороннім особам у Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтайському краї, ще понад 300 дітей утримуються у спеціалізованих закладах Краснодарського краю.