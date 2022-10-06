сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав

Росія примусово депортувала понад 1,6 млн українців, багато з них пройшли через фільтраційні табори й залишилися без документів, заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД).

«Вже понад 1,6 млн українців примусово депортовані в Росію. Вони розпорошені по території цієї держави, розкидані по віддалених регіонах РФ. У багатьох із них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де над ними знущались і залякували. Це – люди. Але для Росії це також ресурс», – сказав він.

Зеленський сказав, що не сумнівається в перемозі України у війні, однак питання зараз в тому, скільки ще українців Росія зможе викрасти та вбити, перш ніж визнати свою поразку. Він наголосив, що Росія відправила армію в Україну, аби перетворити її на свою колонію, як було раніше, у час імперій. Президент зауважив, що мільйони українців стали на захист свободи та своєї держави й не дозволять Росії повернути той старий несправедливий час.

«Ми робимо все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю, щоб якнайшвидше врятувати всіх наших людей від цього вторгнення. Ми робимо все, щоб поставити крапку у довгому переліку українських жертв, який створює Росія», – сказав Зеленський.

Додамо, що в червні міністерка реінтеграції Ірина Верещук заявила, що Росія депортувала на свою територію близько 1,2 млн українських громадян, з яких 240 тис. – діти.

У вересні керівник Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов повідомляв, що Росія заявляла про три мільйони незаконно вивезених українців.