Російські окупанти проводять мобілізаційні заходи та складають списки чоловіків призовного віку на тимчасово захоплених територіях України, посилено перевіряють документи на блокпостах, повідомило оперативне командування «Південь».

«На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку», – йдеться в повідомленні.

Також на блокпостах окупанти посилили перевірку документів, а виїзди з тимчасово підконтрольних Росії територій максимально ускладнили. За інформацією українських військових, росіяни вимагають «нескінченний перелік документів», влаштовують довготривалі огляди машин та речей, вилучають ґаджети та інші цінні предмети, гроші. Результатів перевірки змушують чекати від кількох годин до 7-10 діб. Часто окупанти просто розвертають автівку у зворотному напрямку.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію. Мобілізувати нібито будуть тих, хто відслужив, має військово-облікову спеціальність.

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу анонсував, що в межах часткової мобілізації мають призвати 300 тис. резервістів, хоча фактично пункт указу про кількість мобілізованих є засекреченим. Російські ЗМІ з посиланням на свої джерела писали, що насправді в Росії хочуть мобілізувати понад мільйон чоловіків.

В окупованому Криму Росія здебільшого мобілізовує кримських татар, що має ознаки етноциду.