Під час окупації Ізюма Харківської області російські військові карали місцевих за порушення комендантської години громадськими роботами, зокрема, примушували розкопувати зруйновані бомбами будинки з десятками тіл вбитих. Про це розповіли місцеві медики, які працювали під час окупації, повідомляє «Слідство.Інфо».

«За порушення комендантської години могли забрати паспорт чи телефон, змусити виконувати якісь громадські роботи. Ну, он розкопували дім, де було 50 трупів – на вулицях Первомайській і Хлібозаводській є два будинки, де від авіабомби було багато трупів», – розповів лікар-хірург Центральної міської лікарні Ізюма Анатолій Коваленко.

Лікарка-гінекологиня Ольга Беседіна розповіла, що під час комендантської години росіяни не дозволяли їздити навіть автомобілям швидкої допомоги – за це також карали. Так, одного разу, за її словами, медики швидкої привезли її додому після виклику, а повернутися до лікарні чи до себе додому вже не змогли. Їх затримали за порушення комендантської години, ніч вони провели в комендатурі.

Про заборону медикам працювати під час комендантської години розповіла і медсестра Балаклійської багатопрофільної лікарні Лариса.

«Я працювала у травматології. Було таке, що пацієнтам треба було робити внутрішньомʼязові ін’єкції вночі. То не можна було навіть увімкнути ліхтарики, щоб це зробити. До нас весь час прибігали [росіяни] і казали: “якщо буде світло, закидаємо гранатами”», – розповіла Лариса.

Нагадаємо, після звільнення Ізюма від російських загарбників у місті знайшли кілька масових поховань. В одному з них налічувалося 445 тіл. Більшість мали ознаки насильницької смерті. Причому на початку окупації росіяни не дозволяли ховати загиблих, тому тіла лежали на вулицях.