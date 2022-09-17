Супутники Maxar зробили знімки з місць масового поховання поблизу Ізюма
На знімках видно, як з'явились масові поховання в період між березнем та серпнем
У суботу, 17 вересня, Maxar Technologies показала супутникові знімки місць масового поховання жертв РФ поблизу Ізюма Харківської області.
Для порівняння Maxar Technologies показала два фото. Перший знімок був зроблений у березні 2022 року, а інший – у серпні.
Цей знімок зроблений у березні 2022 року.
На другому зображенні помітно, що у зеленій зоні з'явилося кладовище. Могили розташовані у глибині, далі від дороги.
Цей знімок зроблений у серпні 2022 року.
Нагадаємо, що на деокупованій території Харківської області біля Ізюму знайшли місце масового поховання – орієнтовно, там 445 могил. Також правоохоронці виявили тіла майже 50 загиблих цивільних.
За інформацією Харківської ОВА, ознаки насильницької смерті мають 99% тіл, які були ексгумовані 16 вересня.
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