У суботу, 17 вересня, Maxar Technologies показала супутникові знімки місць масового поховання жертв РФ поблизу Ізюма Харківської області.

Для порівняння Maxar Technologies показала два фото. Перший знімок був зроблений у березні 2022 року, а інший – у серпні.

Цей знімок зроблений у березні 2022 року.

На другому зображенні помітно, що у зеленій зоні з'явилося кладовище. Могили розташовані у глибині, далі від дороги.

Цей знімок зроблений у серпні 2022 року.

Нагадаємо, що на деокупованій території Харківської області біля Ізюму знайшли місце масового поховання – орієнтовно, там 445 могил. Також правоохоронці виявили тіла майже 50 загиблих цивільних.

За інформацією Харківської ОВА, ознаки насильницької смерті мають 99% тіл, які були ексгумовані 16 вересня.