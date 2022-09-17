Аналітики ISW вважають, що українці продовжать знаходити докази нових російських воєнних злочинів

Масові поховання і катування цивільних, про які стало відомо після звільнення Бучі та Ізюму, свідчать, що росіяни вдаються до звірств на всіх окупованих територіях України. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Відкриття масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують, що звірства в Бучі не були аномалією, а вказували на поведінку армії Росії на окупованих територіях», – зазначили аналітики.

Американські аналітики нагадали, що Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур, а у Мінреінтеграції припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж в Бучі.

Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази нових російських воєнних злочинів і звірств.

Вони також зазначили, що голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там «росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами».

Нагадаємо, що у лісі біля звільненого від окупантів міста Ізюм Харківської області знайдено місце масового поховання, де закопано більше ніж 400 тіл людей. За інформацією Харківської ОВА, ознаки насильницької смерті мають 99% тіл, які були ексгумовані 16 вересня.