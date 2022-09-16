Тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті

Сьогодні, 16 вересня, в деокупованому Ізюмі Харківської області правоохоронці розпочали ексгумацію 450 тіл цивільних жителів, похованих у лісосмузі. У 99% з них є ознаки насильницької смерті. Про це у Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Масштаби скоєних окупантами злочинів в Ізюмі – величезні. Це кривавий жорстокий терор. Буча, Ірпінь, Маріуполь… Ізюм. Це геноцид українського народу. 450 тіл цивільних людей зі слідами насильницької смерті та катувань поховали в лісосмузі. Сьогодні правоохоронці розпочали ексгумацію. Подібне складно уявити в XXI столітті, але зараз це ізюмська трагічна реальність. На більшості могил навіть не вказані імена. Є лише позначка з номером. Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті. Є декілька тіл із зав'язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь, цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти», – заявив очільник ОВА.

Синєгубов також зазначив, що зараз на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів.

За його словами, тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті.

«Після встановлення осіб загиблих усі вони будуть поховані з належною пошаною. Кожна смерть буде розслідувана та стане доказом воєнних злочинів Росії в міжнародних судах», – додав він.

Нагадаємо, що у лісі біля звільненого від окупантів міста Ізюм Харківської області знайдено місце масового поховання, де закопано більше ніж 400 тіл людей.