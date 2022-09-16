Масове поховання в Ізюмі Харківської області знайшли після звільнення міста від росіян

У звільненому від окупантів Ізюмі на Харківщині знайшли одну з найбільших братських могил від початку повномасштабної війни Росії проти України. Також там знайшли братську могилу, в якій поховано 25 українських воїнів.

«Можу сказати, що тут розташоване одне з найбільших поховань в одному звільненому місті, у ньому понад 440 могил», – розповів начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у коментарі Sky News.

Він додав, що серед вбитих є як розстріляні, так і ті, хто загинув від артилерійських чи авіаударів. Водночас Болвінов наголосив, що всі тіла будуть ексгумовані та направлені на судово-медичну експертизу. Нині багато з них залишаються невпізнаними.

Крім того, на кладовищі знайшли братську могилу українських військових. Там поховано до 25 захисників України, повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

У коментарі «Настоящему времени» (спільному проекту «Радіо Свобода» і «Голосу Америки») Котенко розповів, що відео з місцем масового поховання окупанти виставили ще тоді, коли Ізюм був окупований. Завдяки йому вдалося розшукати могили.

На них – збиті нашвидкуруч дерев’яні хрести, подекуди дощечки з прізвищами, подекуди – самі номери: «ЗСУ», «17 осіб, з моргу», «345», «412». Номерних могил більше, ніж підписаних.

«Коли були обстріли, коли вони захоплювали Ізюм, вони дуже обстрілювали місто, і люди помирали прямо на вулицях. Ритуальні служби не знали, що це за люди, але вони їх брали та ховали на цьому цвинтарі», – пояснив Котенко.

Він висловив сподівання, що ритуальні служби вели певні списки чи реєстри, де зазначали, де взяли тіло для поховання. І завдяки ним можна буде встанови особу загиблого, чому було присвоєно номер, а не прізвище.

«Але є там і прізвища, а ще там є вінки, і дата загибелі там також є на деяких. Більшість, я думаю, загинули під обстрілами, ми за датами це вже зрозуміли: люди загинули, коли вони били з артилерії по місту», – додає він.

Уповноважений утримався від порівнянь Ізюму та Бучі, зазначивши, що на Харківщині люд поховані «цивілізованіше». У більшості з них, припускає він, смерть була насильницькою, внаслідок ворожих артобстрілів.

«Не хочу про це навіть думати, але я думаю, що там є й загиблі діти», – додав уповноважений.

У коментарі «Громадському» Котенко повідомив, що загалом за час окупації міста росіянами на кладовищі з’явилося понад 460 нових поховань. Сапери вже закінчили перевірку території навколо братської могили і на 16 вересня планується їх ексгумація.

Інформацію про масове поховання в Ізюмі пізно ввечері 15 вересня прокоментував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що необхідні процесуальні дії там уже розпочалися, але більше перевіреної інформації пообіцяв повідомити у п’ятницю, 16 вересня. У цей день звільнений Ізюм також відвідають українські й міжнародні журналісти.

«Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну», – сказав Зеленський.

Українські воїни звільнили Ізюм 11 вересня. Місто перебувало під окупацією з початку квітня. Окупації міста передувала його блокада й важкі бої.

Голова окупаційної адміністрації Ізюма Владислав Соколов утік ще до початку контрнаступу ЗСУ.