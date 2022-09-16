На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл, частина з них – ознаками тортур

Президент України Володимир Зеленський виступив з заявою щодо знайденого у деокупованому Ізюмі масового поховання. Відповідне повідомлення з’явилося на сторінці президента у Facebook.

За словами Зеленського, на місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл, частина з них – ознаками тортур.

«Це має бачити весь світ. Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму. Але все це є. І ім'я цьому – Росія. На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ», – зазначив він.

Президент звернувся до окупантів та заявив, що їх чекає справедлива відплата за злочини проти мирних українців.

«Росія залишає по собі тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського. Не втечете. Не сховаєтеся. Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу», – йдеться у повідомленні.

Зеленський також оприлюднив фото з місця масового поховання.

Зазначимо, що 15 вересня уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко повідомив, що на території лісосмуги в Ізюмі знайшли масові поховання, на більшості могил – саморобні хрести й номери. Уповноважений припустив, що більшість похованих загинули під час російського артилерійського обстрілу.

Своєю чергою, начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов сказав, що в місці масового поховання в Ізюмі виявили близько 440 могил. Усі тіла ексгумують та відправлять на судово-медичну експертизу.