Українські військові в Ізюмі, 11 вересня 2022

Збройні сили України в неділю, 11 вересня, зайшли в Ізюм на Харківщині. Відео з центру міста опублікував офіцер 95-ї бригади Збройних сил України Юрій Кочевенко.

«Ізюм. Ми звільняємо своє. Вже можна [говорити про звільнення міста]», написав він в описі до відео.

«Навколо все зруйновано, але нічого. Все відновимо, а Ізюм був, є і буде Україна», – сказав Кочевенко.

Як повідомляв ZAXID.NET, Ізюм перебував під російською окупацією з початку квітня. Їй передувала блокада міста і важкі бої.

Додамо, що голова окупаційної адміністрації Ізюма Владислав Соколов втік з міста ще до початку контрнаступу. А про те, що російські війська втікають з міста стало відомо ще 10 вересня.

З 6 вересня ЗСУ раптово пішли в контрнаступ на Харківщині, унаслідок чого звільнили від росіян понад 3 тис. квадратних кілометрів площі Харківської області. Однією з перших вони звільнили Балаклію, а загалом ЗСУ очистили від загарбників понад 40 населених пунктів.

11 вересня російське міністерство оборони визнало втрату контролю над Харківщиною.