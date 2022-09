Російські воєнні пропагандисти повідомили про те, що їхні військові втікають з Ізюма Харківської області. Також про те, що росіяни в Ізюмі здалися, повідомив боєць Національної гвардії України Микита Каракай.

«Російські воєнні кореспонденти повідомляють, що в Ізюмі також відбувся крок доброї волі», – написав журналіст Денис Казанський і опублікував скріншот повідомлення російських пропагандистів.

В їхньому повідомленні йшлося про те, що загарбники втікають у бік окупованої Луганщини. Однак нацгвардієць Микита Каракай зауважив, що їм нікуди втікати, адже вони в котлі.

Україна про звільнення Ізюма офіційно не повідомляла.

А тим часом в соцмережах почали з'являтися перші відео українських військових, які перебувають на в'їзді в Ізюм.

Six days after launching their major counteroffensive in Kharkiv Oblast, the Ukrainian forces have finally reached the strategic city of Izyum!!!



An utter defeat for the Russian army, ending a 6 months occupation of the city and dozens more of settlements in the area. pic.twitter.com/9mVGpaZWob