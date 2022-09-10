Російські воєнні пропагандисти повідомили про те, що їхні військові втікають з Ізюма Харківської області. Також про те, що росіяни в Ізюмі здалися, повідомив боєць Національної гвардії України Микита Каракай.

«Російські воєнні кореспонденти повідомляють, що в Ізюмі також відбувся крок доброї волі», – написав журналіст Денис Казанський і опублікував скріншот повідомлення російських пропагандистів.

В їхньому повідомленні йшлося про те, що загарбники втікають у бік окупованої Луганщини. Однак нацгвардієць Микита Каракай зауважив, що їм нікуди втікати, адже вони в котлі.

Україна про звільнення Ізюма офіційно не повідомляла.

А тим часом в соцмережах почали з'являтися перші відео українських військових, які перебувають на в'їзді в Ізюм.

Six days after launching their major counteroffensive in Kharkiv Oblast, the Ukrainian forces have finally reached the strategic city of Izyum!!!



An utter defeat for the Russian army, ending a 6 months occupation of the city and dozens more of settlements in the area. pic.twitter.com/9mVGpaZWob — BlueSauron️ (@Blue_Sauron) September 10, 2022

Бої за Ізюм почалися під час вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. На початку квітня місто опинилось під тимчасовим контролем російських окупантів.

Нагадаємо, також вранці 10 вересня стало відомо про звільнення Куп’янська. Це місто його голова Геннадій Мацегора здав росіянам за кілька днів після початку війни.

Загалом за час контрнаступу ЗСУ відвоювали в російських загарбників понад 2500 квадратних кілометрів Харківської області.