Роман Гринус керує Бібркою другу каденцію

Перемишлянський районний суд Львівської області покарав міського голову міста Бібрка Романа Гринуса, якого у грудні 2024 року (вдруге за рік) затримали п’яним за кермом. Постановою суду меру призначили 34 тис. грн штрафу та позбавили водійських прав на три роки.

За матеріалами справи, у ніч на 9 грудня 2024 року міського голову Романа Гринуса зупинили поліцейські в місті Бібрка на вул. Львівській, 12. Мер керував мікроавтобусом Renault Traffiс, перебуваючи з явними ознаками алкогольного сп’яніння, але від проходження огляду на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою приладу Drager Alcotester, а також у медичному закладі відмовився.

До суду 56-річний Роман Гринус не з’явився та причину своєї неявки не повідомив.

Суддя Роман Борняк визнав міського голову винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, вчиненому повторно протягом року (ч.2 ст. 130 КУпАП). Постановою суду від 1 травня Роману Гринусу призначили штраф 34 тис. грн та позбавили права керування транспортними засобами на три роки. Рішення вже набрало законної сили.

Нагадаємо, раніше Романа Гринуса вже зупиняли п’яним за кермом автомобіля марки Hyundai 8 січня 2024 року в Бібрці. Тоді перевірка за допомогою алкотестера Drager показала рівень алкоголю 1,52 проміле. Після цього суд покарав мера штрафом 17 тис. грн та позбавив водійських прав на рік.

Роман Гринус вдруге обраний міським головою Бібрки у 2020 році, йшов на вибори як самовисуванець.

Окрім того, п’яним за кермом автомобіля Hyundai Accent у Львові затримували заступника мера Бібрки Максима Заблоцького. У квітні 2023 року суд оштрафував його на 17 тис. грн та позбавив на рік водійських прав.

Також п’яним за кермом BMW-525 попався староста села Стрілки Бібрської громади Володимир Влах. Прилад «Драгер» показав 1,56% проміле алкоголю. Суд оштрафував Володимира Влаха на 17 тис. грн і позбавив водійських прав на рік.