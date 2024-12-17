Роман Гринус працює мером Бібрки другу каденцію

Міського голову міста Бібрка на Львівщині Романа Гринуса вдруге затримали п’яним за кермом і без водійських прав. Раніше у березні цього року суд позбавив його водійських прав за п’яну їзду.

За інформацією ZAXID.NET, місцеві поліцейські зупинили міського голову Романа Гринуса вночі 9 грудня у Бібрці. Він їхав за кермом мікроавтобуса Renault Trafic у стані алкогольного сп’яніння і без документів. При цьому він відмовився проходити перевірку на стан сп’яніння на пристрої «Драгер» та від медосвічення у медичному закладі.

У результаті поліцейські склали на 55-річного Романа Гринуса адміністративні матеріали за нетверезе водіння та керування без відповідних документів (ст. 130 та ст. 126 КУпАП). Цей факт ZAXID.NET підтвердили в поліції. Роман Гринус оскаржив притягнення його до адміністративної відповідальності в суді.

ZAXID.NET спробував отримати коментар у самого Романа Гринуса з приводу їзди п’яним за кермом, однак він на дзвінки не відповідав.

Нагадаємо, Романа Гринуса 8 січня цього року вже зупиняли п’яним за кермом автомобіля марки Hyundai в Бібрці. Перевірка за допомогою алкотестера «Драгер» показала рівень алкоголю 1,52 проміле. Після цього суд покарав мера штрафом 17 тис. грн та позбавив водійських прав на рік.

Роман Гринус вдруге обраний міським головою Бібрки у 2020 році, йшов на вибори як самовисуванець.

Окрім того, п’яним за кермом автомобіля Hyundai Accent у Львові затримували заступника мера Бібрки Максима Заблоцького. У квітні 2023 року суд оштрафував його на 17 тис. грн та позбавив на рік водійських прав.

Також п’яним за кермом BMW-525 попався староста села Стрілки Бібрської громади Володимир Влах. Прилад «Драгер» показав 1,56% проміле алкоголю. У квітні цього року суд оштрафував Володимира Влаха на 17 тис. грн і позбавив водійських прав на рік.