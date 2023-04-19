Максим Заблоцький працює заступником міського голови Бібрської міськради

Франківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні заступника мера Бібрки Максима Заблоцького. Водія оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду за 12 квітня 2023 року, Максим Заблоцький керував авто Hyundai Accent з явними ознаками алкогольного сп’яніння (запах алкоголю, порушення мови, різка зміна забарвлення обличчя). Вночі 16 квітня 2022 року його зупинили поліцейські на перехресті вул. Кульпарківської та Перфецького у Львові. Водій відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння, на нього склали протокол про адмінправопорушення.

Максим Заблоцький працює заступником міського голови Бібрської міськради, згідно з даними руху «Чесно», у 2020 році чоловік також балотувався до Львівської облради від партії «ЄС», але не пройшов.

Адвокат Максима Заблоцького вісім разів клопотав про відкладення розгляду справи, оскільки його клієнт проходить військову службу у військовій частині Нацгвардії.

Згодом адвокат Максима Заблоцького клопотав про закриття справи. Він стверджує, що поліцейські не пропонували водію пройти перевірку в медзакладі та не пояснили водію підстави складення протоколу, зокрема не розповіли про його права. Також адвокат заявляє, що покази свідків долучені у вигляді заповненого заздалегідь підготовленого бланку, та що вони не поставили свої підписи у протоколі, тому такі докази не є допустимими.

Згідно з відео з нагрудних камер поліцейських, водію було запропоновано пройти огляд на стан сп’яніння, як у медзакладі, так і на місці, але Максим Заблоцький не надавав чіткої відповіді. У матеріалах справи вказано, що така поведінка водія свідчила про наявність умислу на ухилення від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння у формі пасивної відмови. З дослідженого відеозапису суд вбачає, що поведінка водія вказує на те, що він не вимагав роз’яснення йому певних прав або особливостей процедури.

Також суд дійшов висновку, що «факт підписання протоколу свідками перед його повним складанням хоча і є порушенням, допущеним під час складання протоколу, оскільки чинним КУпАП не передбачено можливості підписання чистого бланку протоколу, проте ці порушення не є істотними та не тягнуть безумовну недопустимість інших даних протоколу».

Справу розглядав суддя Юрій Ванівський, він дослідив усі матеріали справи та визнав Максима Заблоцького винним у керуванні авто у нетверезому стані. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік. На постанову ще може бути подана апеляція.