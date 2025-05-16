Є спогади, що гріють серце навіть через роки, і для багатьох – це аромат бабусиних пиріжків, щойно з печі. Саме такі прості і теплі моменти дитинства надихають нас знову і знову повертатися до традиційної домашньої випічки. Якщо захочете експериментів – змінюйте начинку на солону чи солодку, обираючи улюблені інгредієнти.

Інгредієнти:

тісто:

борошно пшеничне – 400 г;

400 г; дріжджі сухі – 7 г;

7 г; олія – 80 мл;

80 мл; вода – 200 г;

200 г; цукор – 10 г;

10 г; сіль – 10 г;

начинка:

картопля – 600 г;

600 г; цибуля жовта ріпчаста – 2 шт.;

2 шт.; олія соняшникова рафінована – 20 мл;

20 мл; жовтки – 1 шт.;

1 шт.; суміш спецій універсальна за смаком.

Спосіб приготування:

Для приготування дріжджового тіста спершу змішайте дріжджі з теплою водою та цукром, дайте їм кілька хвилин, аби почався процес бродіння. Коли з’явиться легка піна, додайте сіль і трохи олії, залишивши частину для змащування рук і посуду. Поступово вводьте просіяне борошно, постійно помішуючи. Тісто потрібно добре вимісити – воно має стати еластичним і м’яким на дотик, Shuba.

Готову масу сформуйте в кулю, злегка змастіть олією й помістіть у тепле місце на підйом. Поки тісто відпочиває, підготуйте начинку: відваріть очищену картоплю до м’якості, а потім перетворіть її на пюре. Окремо підсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору й змішайте з картоплею. За бажанням можна додати спеції, часник або смажені гриби для глибшого смаку.

Коли тісто збільшиться в об’ємі, розділіть його на порційні шматочки. Розкачайте кожен шматок, викладіть начинку, сформуйте пиріжки. Їх викладають на деко, застелене пергаментом, дають трохи часу на остаточний підйом, а перед випіканням змащують сумішшю жовтка з водою. Випікаються пиріжки при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин до рум’яної скоринки й апетитного аромату.