Пухкі пиріжки зі щавлем – смачна весняна випічка. Особливість рецепта – швидке приготування тіста, що значно економить час на кухні. Щавель додає начинці приємної кислинки та свіжості.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 500 г;

500 г; молоко – 300 мл;

300 мл; цукор – 100 г;

100 г; яйця курячі – 5 шт.;

5 шт.; сіль – 5 г;

5 г; дріжджі сух і – 12 г;

12 г; олія соняшникова рафінована – 70 мл;

70 мл; щавель – 300 г.

Спосіб приготування:

Для приготування пухких пиріжків спершу в тепле молоко додають дріжджі, трохи цукру та борошна. Цю суміш ретельно розмішують і залишають на деякий час, аби вона почала бродити. Потім вводять сіль, яйце й олію, поступово додаючи борошно до утворення м’якого тіста. Готову опару залишають настоятись на 15-20 хвилин, щоб вона ще трохи піднялась, пише Shuba.

Тим часом приготуйте начинку: щавель миють, просушують і дрібно нарізають, а яйця варять, охолоджують і подрібнюють. Обидва інгредієнти змішують, за потреби підсолюючи. Коли тісто готове, його ділять на невеликі частини, з яких формують круглі заготовки. На кожну з них викладають начинку й акуратно заліплюють краї.

Сформовані пиріжки викладають на деко, дають їм трохи підійти, а потім випікають у духовці при температурі 180 градусів до золотистої скоринки. Після випікання пиріжки трохи остуджують і подають до столу.