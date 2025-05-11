Коли є вибір між ковбасою та куркою для салату, часто обирають курку – вона корисніша, легша та чудово поєднується з найрізноманітнішими інгредієнтами. Особливо цікаво вона смакує з фруктами, створюючи незвичний, але дуже вдалий смаковий баланс. Цей салат – саме такий випадок: соковита курка, хрумка селера, солодке яблуко й ніжний виноград створюють освіжаючу і водночас ситну страву.

Інгредієнти:

куряча грудка – 2-3 шт.;

стебло селери – 3 шт.;

зелена цибуля – 3 шт.;

яблуко червоне – 1 шт.;

виноград – 2 скл.;

майонез – 3 ст. л.;

йогурт натуральний – 2 ст. л.;

кріп – 1-2 гілки;

цукор коричневий – 1 ст. л.;

сік лимона – 1 ст. л.;

сіль за смаком;

чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування:

Почніть з фруктів та овочів. Яблуко почистіть від серцевини (за бажанням і від шкірки) та наріжте дрібними кубиками. Селеру (стеблову) наріжте тонкими скибочками, а червону або білу цибулю – дуже дрібно, щоб вона не перебивала смак, а лише доповнювала його. Виноград оберіть безкісточковий, краще темний – він має більш виражений смак. Розріжте ягоди навпіл, пишуть «Домашні кухарі».

Курячу грудку відваріть у підсоленій воді до готовності – це займає приблизно 20-25 хвилин. За бажанням у воду можна додати лавровий лист або перець горошком для аромату. Після варіння дайте м’ясу повністю охолонути, а потім наріжте його невеликими шматочками або кубиками.

У великій мисці з’єднайте всі підготовлені інгредієнти: яблуко, селеру, цибулю, виноград та курку. Додайте трохи подрібненого кропу або петрушки – це додасть свіжості й аромату.

У невеликій посудині змішайте натуральний йогурт (можна без добавок), трохи майонезу для кремової текстури, сік лимона, дрібку цукру, сіль та свіжомелений чорний перець. Добре все перемішайте до однорідності.

Полийте салат заправкою та обережно перемішайте, щоб не розчавити виноград і яблука. Перед подачею салат можна трохи охолодити в холодильнику – так смаки краще розкриються.