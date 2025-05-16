Книжковий ярмарок у Палаці мистецтв, що на вулиці Миколи Коперника, 17

У Львові з 2 по 5 жовтня відбудеться 32-й Міжнародний літературний фестиваль BookForum. Після кількарічної перерви книжковий ярмарок знову проведуть в Палаці мистецтв.

«Особливо тішимося тим, що 2025 року BookForum відроджує одну зі своїх найдавніших традицій – Книжковий ярмарок у Палаці Мистецтв, який відбудеться 3-5 жовтня. З 1994 року саме він був серцем фестивалю, місцем зустрічей, відкриттів, живого спілкування, емоцій, обміну ідеями та натхненням. Цього року ми повертаємося до цієї традиції – і запрошуємо вас повертатися разом із нами», – повідомили на сайті фестивалю.

Організатори поки не розголошують деталей події. Зазначимо, що 2020 року фестиваль відмовився від книжкового ярмарку, а сам фестиваль через пандемію коронавірусу відбувся онлайн. У 2023 році книжковий ярмарок під час 30-го BookForum вперше відбувся на новій локації – поблизу Порохової вежі.

Нагадаємо, що культурна менеджерка Софія Челяк після дев'яти років роботи залишила посаду програмної директорки ГО «Форум видавців». Наразі у BookForum публічно не повідомляли, хто тепер обійматиме посаду.

Додамо, що міжнародний фестиваль BookForum з 1994 року проводять у Львові щоосені. Це один із найбільших літературних фестивалів у Східній Європі. Засновницею BookForum є Олександра Коваль, яка зараз очолює Український інститут книги.