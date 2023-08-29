Книжковий ярмарок BookForum відбудеться біля Порохової вежі

30-й літературний фестиваль та книжковий ярмарок BookForum відбудеться у Львові 4-8 жовтня. Програма події буде змішаною – онлайн та офлайн. Організатори підготували дискусійні панелі, дитяча програма, традиційну «Ніч поезії і музики», програму видавців. Крім цього, на фестивалі відбудуться розмови у пам'ять про загиблих від війни українських письменників Вікторії Амеліної та Володимира Вакуленка.

Фокусною темою цьогорічного BookForum є «Перепис майбутнього». «До всіх воєн ми готуємося, базуючись на досвіді минулих воєн. Історія також показує, що післявоєнні періоди не обов'язково означають настання справедливості. На BookForum’і говоритимемо про досвіди балканських воєн, порівнюватимемо постколоніальні та антиколоніальні процеси в різних країнах, спробуємо змоделювати, як на світову економіку впливатиме відбудова України. Однак найголовніше – вчитимемося зберігати людське в собі», – говорить програмна директорка BookForum Софія Челяк.

Учасниками цьогорічного BookForum стануть: Енн Епплбом (США), Бен Окрі (Нігерія), Ева Томпсон (США), Арт Шпігельман (США), Георгі Господинов (Болгарія), Джонатан Франзен (США), Панкадж Мишра (Індія), Озрен Кебо (Боснія), Славенка Дракуліч (Хорватія), Марія Ресса (Філіппіни), Люк Гардінґ (Велика Британія), Каталіна Ґомес (Колумбія), Девід Тоскана (Мексика), Девід Ріфф (США), Ед Вулліамі (Велика Британія), Бернар-Анрі Леві (Франція), Андрій Курков, Катерина Калитко, Віталій Портников, Олександра Матвійчук, Олександр Михед, Павло Вишебаба, Андрій Любка, Ярина Чорногуз, Ірина Цілик, Вахтанг Кебуладзе та інші.

Книжковий ярмарок від BookForum вперше відбудеться на новій локації – біля Порохової вежі. Детальну програму фестивалю оголосять згодом.

Додамо, що BookForum вдруге відбувається у партнерстві з одним із найбільших літературних фестивалів Європи Hay Festival (Велика Британія). Трансляцію подій можна буде переглянути українською, англійською та іспанською.

Нагадаємо, що у 2022 році міжнародний фестиваль BookForum також відбувся в онлайн та офлайн-форматах, але без ярмарку книговидавців.