Вікторія Амеліна з нью-йоркськими підлітками

У Славскькому, з 13 по 15 вересня, відбудеться New York Camp для молоді з українського Нью-Йорка Донецької області. У межах табору будуть кінопокази, презентації книг, майстер-класи, дискусії та лекції про журналістику. Участь у подіях візьмуть журналістка та поетка Олена Гусейнова, культурна менеджерка Софія Челяк, французький журналіст Себастьєн Гобер, перекладачка та поетка Катерина Міхаліцина тощо. Організаторами є команда Нью-Йоркського літературного фестивалю, який заснувала Вікторія Амеліна.

New York Camp мав би розпочатися 31 липня. «Табір був ідеєю Віки – їй було важливо, аби ініціативи НЛФ продовжувалися, навіть коли немає змоги провести другий Нью-Йоркський літературний фестиваль так, як вона планувала. До організації вона залучила активісток із Нью-Йорка, які допомагали також при проведенні фестивалю у 2021 році. Разом із ними, а також родиною та друзями Віки, ми вирішили, що табір відбудеться, попри все – так, як цього хотіла б вона сама», – говорить письменниця Ольга Русіна, яка є головною організаторкою табору.

Зазначимо, що New York Camp є продовженням конкурсу есе «У пошуках справжніх історій», який відбувся 2021 року в межах НЛФ. Вікторія Амеліна запросила на табір і учасників, і переможців конкурсу, а також нью-йоркських активісток. Додамо, що New York Camp відбудеться за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Нагадаємо, що Вікторія Амеліна – письменниця, громадська активістка, засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю. У 2021 році вона стала лауреаткою премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Вікторія приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds і документувала злочини росіян на деокупованих територіях. Вона знайшла щоденник закатованого росіянами дитячого письменника Володимира Вакуленка. Вікторія загинула 1 липня від травм, отриманих під час російського ракетного удару по Краматорську 27 червня.