Ярмаркової частини цього року не буде з міркувань безпеки

У Львові відкрився 29-й BookForum. Очевидно, що умови воєнного часу змусили організаторів внести зміни у його звичний формат. Ярмаркової частини з міркувань безпеки не буде, проте BookForum проведе двадцять подій, під час яких будуть ставитись та обговорюватись гострі та незручні питання сьогодення.

У 29-му BookForum візьмуть участь Маргарет Етвуд, Філіп Сендс, Генрі Марш, Ювал Ной Харарі, Джонатан Літтель, Ніл Гейман, Майкл Катакіс, Олександр Михед, Севгіль Мусаєва, Олена Стяжкіна, Вадим Карп'як та багато інших спікерів. Їх повний перелік можна побачити тут.

«Це честь та привілей бути частиною 29-го Львівського BookForum. Навіть у темні дні війни фестиваль продовжує сміливий акт опору та дозволяє таким письменникам, як я, солідаризуватися з письменниками та читачами України», – вважає Ніл Гейман, письменник-фантаст, автор відомих на весь світ творів «Американські боги» та «Зіркова пил».

Серед основних завдань організатори BookForum називають необхідність порушити на міжнародному рівні питання покарання російських пропагандистів нарівні з військовими злочинцями та сприяти організації міжнародного трибуналу для замовників і виконавців найбільшої війни в Європі з часів Другої світової. Упродовж чотирьох днів гості Форуму шукатимуть зрозумілі алгоритми дій, дискутуючи на такі теми:

Про те, як війна в Україні змінить Європу говоритимуть Філіп Сендс, Тетяна Огаркова, Володимир Єрмоленко та Міша Ґленні

Про імперіалізм та ідентичність спілкуватимуться Олена Стяжкіна, Абдулразак Гурна, Ігор Померанцев, Лідія Качо, Джон Лі Андерсон

Про пропаганду та покарання пропагандистів обговорюватимуть Філіп Сендс, Бруно Масаеш, Пітер Померанцев, Люба Цибульська, Емма Вінберг

З повною програмою Львівського Book Forum 2022 можна ознайомитись за посиланням.

За словами програмної директорки Львівського міжнародного BookForum Софії Челяк, культурний фронт є антиподом пропаганди, що стала винуватцем війни на рівні з її замовниками. Саме тому голос культури має бути озвученим та почутим.

Цього року почути Львів зможуть усі бажаючі з цілого світу. Адже digital партнерjv Bookforum є Hay Festival (Великобританія), один з найбільших літературних фестивалів світу.

Усі події форуму транслюватимуться українською мовою на YouTube каналі та Facebook-сторінці форуму. Також з англійським перекладом та іспанськими субтитрами події транслюватимуться на платформах Hay Festival.

Учасники будуть присутні офлайн, або зможуть долучитись онлай. Більшість українських учасників зможе бути присутніми у Львові. Також приїдуть журналістка та письменниця Джанін Ді Джовані,(вона зараз займається розслідування військових злочинів росіян в Україні) лікарка та письменниця Рейчел Кларк та інші.

Також події відкриватимуть відеозвернення письменників та журналістів, які зараз перебувають на передовій. Серед них – Ірина Цибух, Павло Казарін, Максим Скубенко, Артем Полежака та інші.

«Війна Путіна – це напад на демократію та свободу не лише в Україні, а й у всьому світі», – говорить Маргарет Етвуд, канадська письменниця і літературний критик, відома зокрема за романом «Розповідь служниці».

29-й BookForum триватиме до 9 жовтня.