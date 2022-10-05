Вистава «Йов» у театрі «Воскресіння» завершить фестиваль

У Львові з 6 до 11 жовтня відбудеться театральний Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев». Він проходить восени ось уже 32 роки поспіль.

Через війну фестиваль мусів змінити формат, адже провести його у повноцінному форматі неможливо, зокрема й через безпекову ситуацію в країні. Тому з 6 до 11 жовтня у Львові відбудуться дні «Золотого лева», на яких будуть представлені вистави актуальні в сьогоденні. Всі кошти з квитків будуть перераховані на підтримку ЗСУ (для 68 окремої Єгерської бригади ім. Олекси Довбуша, буде куплено трьохфазний бензиновий генератор та буде закуплена термобілизна для наших воїнів, яка буде вкрай необхідна в холодну пору року).

Усі вистави, що візьмуть участь у фестивалі так чи інакше є рефлексіями на теми війни.

Програма Днів «Золотого лева»

Четвер, 6 жовтня

17:00 Перший академічний театр для дітей та юнацтва з виставою «Кольори» П.Ар’є в постановці І.Ципіної

17:00 Презентація аудіозбірки «Пісня Пісень» за участі авторки Богдани Матіяш (театр «Воскресіння»)

19:00 Львівський обласний театр ляльок з виставою «Шмата. Одного вечора у бомбосховищі» Андрія Бондаренка у постановці Ярослава Титаренка

19:00 Львівський академічний театр «Воскресіння» з виставою «За дверима» Вольфганга Борхерт в постановці Ярослава Федоришина, заслуженого діяча мистецтв України

П’ятниця, 7 жовтня

18:00 Theaturtle та Threshold Theatre (Канада) з виставою «Кафка та син» в постановці Марка Кассіді (театр «Воскресіння»)

19:00 Зустріч з актором Алоном Нашманом (Канада) (театр «Воскресіння»)

Субота, 8 жовтня

14:00-18:00 Виставка картин Ігора Гавришкевича - українського художника, Заслуженого діяча мистецтв України в поєднанні з театральною інсталяцією «Україна понад усе!» (Локація: театр «Воскресіння», пл.ген.Григоренка, 5)

18:00 Львівський академічний театр «Воскресіння» з виставою «Іфігенія в Авліді» Евріпід в постановці Ярослава Федоришина

19:30 Сучасне фолк-нуар шоу від українсько-канадського гурту Balaklava Blues (Канада) (Перший театр)

Неділя, 9 жовтня

14:00-18:00 Виставка картин Ігора Гавришкевича в поєднанні з театральною інсталяцією «Україна понад усе!» (театр «Воскресіння»)

15:00 Project Art Theater з відео версією музично-поетичного дійства «Ми» за поезією Анатолія Матвійчука (Палац мистецтв)

17:00 Львівський академічний театр ім.Леся Курбаса з виставою «Марко Проклятий, або східна легенда» за текстами Василя Стуса в постановці Володимира Кучинського

18:00 Чернігівський обласний Молодіжний театр з виставою «Бравий вояка Швейк» за твором Ярослава Гашека в постановці Георгія Касьянова (театр «Воскресіння», пл. ген.Григоренка, 5)

Понеділок, 10 жовтня

14:00-18:00 Виставка картин Ігора Гавришкевича - українського художника, Заслуженого діяча мистецтв України в поєднанні з театральною інсталяцією «Україна понад усе!» (театр «Воскресіння»)

19:00 Театр «Публіцист» (Харків) та театр «Варта» (Львів) з виставою «Вона війна» в постановці Костянтина Васюкова (театр «Воскресіння»)

Віторок, 11 жовтня

19:00 Львівський академічний театр «Воскресіння» з виставою «Йов» К.Войтила, в постановці Ярослава Федоришина, Заслуженого діяча мистецтв України.