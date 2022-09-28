Нагадаємо, «Український Зріз» – трієнале, що вже 15 років є платформою для представлення українського сучасного мистецтва за кордоном.

Місто Каунас є Європейською столицею культури 2022 та завдяки цьому статусу має дуже насичений культурними та мистецькими подіями рік. Для «Українського Зрізу» не є чимось незвичним ставати складовою такої програми: коли Європейською столицею культури був Вроцлав, «Зріз» був представлений там.

Відкриє «Український Зріз» його перфомативна складова. Перформенси від Юрія Штайди, Наталі Лісової, Володимира Кауфмана, Ярини Шумської та Володимира Топія будуть об’єднані темою шляху.

До експозиції «Зрізу» ввійшло 17 арт-проектів: це відео, інсталяції, об'єкти, живопис, графіка, перфоманс та фотографія. Географія митців охоплює Дніпро, Херсон, Київ, Харків, Львів, Одесу, Донецьк. Свої роботи представлять Яна Бачинська, Лія Достлєва та Андрій Достлєв, Костянтин Зоркін, Жанна Кадирова, Алевтина Кахідзе, Ніколай Карабінович, Миро Клочко та Анатолій Татаренко, Саша Курмаз, Катя Лібкінд, Катерина Лисовенко, Павло Маков, Сергій Петлюк, В’ячеслав Поляков, Андрій Рачинський та Даніїл Ревковський, Fantastic Little Splash (Лєра Мальченко та Олександр Ганц), Станіслав Туріна, Володимир Кауфман (проект у співпраці з Максимом Мазуром, Сергієм Савченком, Яною Крикун, Наталею Лісовою, Сергієм Радкевичем, Наталкою Шимін). Деякі художники, як Павло Маков, брали участь у «Зрізі» раніше, є цього року і дебютанти, як творчий дует із Харкова Андрій Рачинський і Даніїл Ревковський. Цікаво, що в одному з арт-проектів серед складових буде й кіноробота Олександра Довженка.

Кураторами мистецької частини «Зрізу» є художники Влодко Кауфман та Сергій Петлюк.

«При відборі митців – учасників триєнале – нас цікавили проекти із глибшим, неплакатним поглядом, на актуальну ситуацію зокрема. Вони могли бути створені й раніше, до повномасштабної війни, але осмислювати те, на чому ми стоїмо, яким є стан нашої травмованості. Важливо донести, що українська культура – самодостатня, вартує уваги і вивчення, а не є придатком «вєлікай рускай культури», як у світі було звично дивитися на неї раніше», – говорить один з кураторів Влодко Кауфман.

Ціною, яку Україна платить за те, щоб потрапити у фокус уваги світу, вийти зі сліпої зони, є війна. Тож зараз на часі якомога більше говорити про Україну. Саме тому вагомою частиною «Українського Зрізу» є дискусійна програма. Серед спікерів та спікерок: Павел Поторочин (філософ, екс-керівник польських інститутів у Нью-Йорку та Лондоні, Інституту Адама Міцкевича), Карл Генрік Фредріксон (частопис Eurozine), Яцек Денель (поет, художник), Ярослава Стріха (літературознавиця) та інші.

Арт- і дискусійну програми підсилить ще один формат, збірка есеїв, покликаних відкрити іноземцеві українську культуру, зацікавити нею, зруйнувати стереотипи про неї. Серед авторів(ок) текстів: Катерина Ботанова, Іван Козленко, Микола Рябчук, Віталій Портников, Зоя Звиняцковська, Галина Крук, Юрко Вовкогон, культурний менеджер та воїн, який міркує про мистецтво, війну як «дуже концентроване життя» і те, що і як люди культури, котрі на війні, зможуть розповісти іншим про цей досвід. Кураторкою дискусійної програми та збірки є перекладачка, видавчиня й авторка Оксана Форостина.

Проект реалізують Інститут стратегії культури, ГО «Інститут актуального мистецтва» й «Вірменська 35» за підтримки Львівської міської ради, ЗМІН Фундації, Міжнародного фонду «Відродження» та литовських партнерів Kaunas 2022.