Відкрилась 59-та Венеційська бієнале, найбільша та найпрестижніша в світі виставка сучасного мистецтва. Вона триватиме до 27 листопада.

Український павільйон

Український павільйон представляє проект відомого харківського художника Павла Макова «Фонтан виснаження. Висока вода». У кураторську групу увійшли Лізавета Герман, Марія Ланько і Борис Філоненко.

Композиція з 78 бронзових воронок, в які зверху вниз лиється вода Маков вигадав ще у 1995 року. Проте зараз він набув нових сенсів: війна виснажує країну, і, за словами Павла Макова, триває не просто війна двох держав, а й протистояння двох культур.

«Фонтан виснаження» Павла Макова

«Хочеться показати, що ми не є жертвами війни, а віримо в наше майбутнє… Ми щиро віримо, що треба будувати майбутнє зараз, а не чекати на закінчення війни. Ми мусимо залучати всі наші сили та інвестиції у те, щоб якнайшвидше наближувати мирне майбутнє. Тому павільйон, культура та те, що ми тут робимо, є важливим до цього кроком», – зазначила Лізавета Герман, одна з кураторок українського павільйону, під час презентації проекту.

Piazza Ucraina

Також куратори Українського павільйону організували виставку Piazza Ucraina у садах Джардіні. Експозицію, що складається з роздрукованих робіт українських митців та яка постійно змінюватиметься, розташували навколо пам’ятника, щільно засипаного мішками з піском. Саме таким чином пам'ятники в Україні убезпечують від російських бомбардувань.

«Це Україна: Захищаючи свободу»

У рамках офіційної паралельної програми триває виставка «Це Україна: Захищаючи свободу», яка проходить у Scuola Grande della Misericordia до 7 серпня. Вона експонується замість виставки «The Future Generation Art Prize @Venice 2022».

Микита Кадан

У першій частині представлені роботи трьох художниць та художників, які продовжують жити та працювати в Україні, незважаючи на війну. Нові роботи Євгенії Білорусець, Нікіти Кадана та Лесі Хоменко використовують поетику предметного свідоцтва та голоси очевидців, щоб осмислити реалії війни, свідками якої вони є. Їхні твори перегукуються з українськими історичними шедеврами художниць Марії Приймаченко, Тетяни Яблонської ), а також іконою художника Стефана Медицького XVII століття.

Марина Абрамович

У другій частині експозиції українські художниці та художники представлені разом із міжнародними колегами. Серед представлених авторок та авторів Марина Абрамович (Сербія), Олафур Еліассон (Данія), JR (Франція), Демієн Герст (Велика Британія), Борис Михайлов (Україна) і Такаші Муракамі (Японія). Їхні твори є прямою відповіддю на війну та виражають їхню особисту позицію.

Демієн Герст

На набережній біля Венеціанського військово-морського музею розташувався проект Жанни Кадирової «Паляниця». Над Венецією звучить сирена повітряної тривоги, а у виставковому залі можна побачити хліб. Проте він – неїстівний, це каміння, зібране на Закарпатті. Також київська художниця представила фільм про те, як війна змусила її залишити Київ та перебратися на Закарпаття.

Переможці Бієнале

Венеційська бієнале оголосила переможців. «Золотого лева» за найкращий національний павільйон отримала Великобританія, яка представила художницю Соню Бойс з проєктом «Відчути її шлях».

Такаші Муракамі

Спеціальну відзнаку отримала Франція (Зінеб Седіра з проектом «У мрії немає назв») та Уганда, яка цього року вперше представила павільйон у Венеції (Акає Керунен та Коллін Секаджуго з проектом «Вони мріють вчасно»), повідомляє Lb.ua.

«Золотого лева» за найкращу участь у міжнародній виставці «Молоко мрій» отримала американська художниця Сімона Лі.

JR

«Срібного лева», яким відзначили перспективного молодого учасника виставки «Молоко мрій», присудили Франко-Ліванському художнику Алі Черрі.

Крім цього, журі вирішило присудити дві спеціальні відзнаки таким учасникам: Лінн Хершман Лісон (США) та Шувінай Ашуна (Нунавут, Канада).

Проект художниці Соні Бойс «Відчути її шлях»

Нагадаємо, La Biennale di Venezia – одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два непарні роки у Венеції. Україна бере участь у Венеційській бієнале із 2001 року.

Фото La Biennale di Venezia, Український павільйон, PinchukArtCentre, DTF Magazine